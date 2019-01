Regionali: Salvini in Abruzzo, bagno di folla con selfie

(ANSA) - CHIETI, 4 GEN - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini è arrivato intorno alle 11.25 a Chieti, salutato da un bagno di folla e simpatizzanti che lo hanno subito circondato in piazza Valignani nei pressi del Teatro Marrucino per foto e strette di mano. È in corso una diretta su Facebook con i cittadini che stanno richiedendo selfie. È presente il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali, Marco Marsilio (FdI).

Molti cittadini lo hanno salutato come 'capitano', 'grande Salvini', 'cambia tutto', 'cambiamo l'Italia'. A una donna che gli ha detto di essere il suo idolo il ministro ha replicato 'esagerata'. (ANSA).