Maltempo: Comune Penne apre il Coc

(ANSA) - PENNE (PESCARA), 3 GEN - A seguito del peggioramento delle condizioni del tempo previsto nella giornata di oggi, il sindaco Mario Semproni ha aperto questa mattina il Centro operativo Comunale. La sede del Coc è nell'immobile che ospita la Protezione civile comunale e il distaccamento dei Vigili del Fuoco, in Via Guido Rossa. Attivo anche il numero per le chiamate di emergenza: 348/3973986.

I mezzi spazzaneve sono già all'opera nella frazione di Roccafinadamo, dove la coltre bianca ha raggiunto i 20 centimetri. Non si segnalano problemi alla circolazione.

"Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a essere prudenti - ha detto il consigliere comunale delegato alla protezione civile Antonio Baldacchini -. Questa mattina abbiamo tenuto un vertice con i tecnici comunali e i membri della protezione civile al fine di rendere operativo il piano neve. Le condizioni meteo, secondo il bollettino, sono in peggioramento nelle prossime ore. Al momento, tuttavia, non si segnalano difficoltà". (ANSA).