Incendio distrugge deposito bevande

(ANSA) - SAN SALVO (CHIETI), 2 GEN - Solo dopo diverse ore e con l'utilizzo di cinque autobotti provenienti dai distaccamenti di Vasto, Ortona e Termoli (Campobasso) i Vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio che dopo le 23 di ieri ha distrutto un capannone in viale Belgio dove svolgevano la loro attività la Lombardi Bevande, Distribuzione Bevande Zinni ed Emporium, articoli da regalo e per l'igiene. Alle prime luci dell'alba sono stati spenti gli ultimi focolai con i mezzi dei pompieri che hanno fatto di continuo la spola con lo stabilimento Denso per il rifornimento. Le fiamme si sono sviluppate facilmente anche per la presenza di materiale plastico e cartaceo della ditta Emporium; il tetto del capannone ha ceduto per la violenza del fuoco e di alcune esplosioni. Hanno subito danni anche tre mezzi parcheggiati all'interno dell'area di pertinenza di un vicino elettrauto. Solo dopo l'attività di verifica dei Vigili del fuoco si potranno appurare le cause. Indagini sono in corso anche da parte dei carabinieri di San Salvo.