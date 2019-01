Collelongo,crepe su solai in alcune case

(ANSA) - L'AQUILA, 2 GEN - "Abbiamo un primo esito positivo anche sulle verifiche che sono state effettuate questa notte dai Vigili del fuoco: non ci sono danni di rilievo, ma solo alcune crepe sui solai e nei tramezzi di alcune abitazioni. Stiamo monitorando comunque la situazione insieme alle Forze dell'ordine, agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile". Così il sindaco di Collelongo (L'Aquila), Rossana Salucci, fa il punto della situazione dopo il terremoto di magnitudo 4.1 di ieri sera alle 19.37 che ha visto come epicentro il comune marsicano che conta circa 1.200 abitanti e che si trova a 54 chilometri dall'Aquila. "Ci sono state diverse scosse di assestamento durante la notte, la paura è evidente sul volto dei cittadini, ma pian piano stiamo rientrando nella normalità. Adesso ci spaventa l'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile, sono previste abbondanti nevicate e ci stiamo attrezzando per poter rispondere al meglio".