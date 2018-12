A24-A25:50 sindaci mobilitati contro caro pedaggi a L’Aqui

(ANSA) - L'AQUILA, 31 DIC - "Gli aumenti dei pedaggi autostradali saranno un colpo mortale per i nostri territori, non ci fermeremo a questo presidio la lotta andrà avanti, a partire da domani mattina primo dell'anno".

Una cinquantina di amministratori laziali e abruzzesi, tra cui molti sindaci, hanno effettuato stamani un sit-in nel casello autostradale L'Aquila ovest per protestare contro gli aumenti, di circa il 19 per cento, dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, che non sono stati ancora sterilizzati dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. I manifestanti hanno bloccato per alcuni minuti il casello del capoluogo. "Gli aumenti dei pedaggi autostradali saranno un colpo mortale per i nostri territori, non ci fermeremo a questo presidio, la lotta andrà avanti, a partire da domani mattina primo dell'anno - ha urlato al megafono il sindaco di Carsoli (L'Aquila), Velia Nazzaro, una delle promotrici della mobilitazione scattata ad inizio d'anno dopo l'aumento di circa il 13 per cento. Quella di oggi è stata l'ennesima azione di protesta che in extremis ha obiettivo di evitare l'aumento dei pedaggi, da domattina, del 18,4 per cento, sulle autostrade A24 e A25 gestite dal concessionario Strada dei Parchi spa, che fa parte della holding dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto. Da giorni Sdp e Mit stanno discutendo senza peraltro trovare un accordo defintivo basato sulla sospensione per i primi tre mesi per permettere di sbloccare in particolare i fondi che il Ministero deve al concessionario per precedenti sconti tariffari, e l'approvazione del piano economico finanziario (Pef).

Tra i manifestanti anche il candidato alla presidenza del centrodestra alle regionali, Marco Marsilio, e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, entrambi di Fratelli d'Italia, il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, civico di centrosinistra. Tra i parlamentari abruzzesi la deputata aquilana Stefania Pezzopane del Partito democratico. Non c'erano esponenti del Movimento 5 stelle, stesso partito del ministro Danilo Toninelli, che nelle ultimi giorni ha avuto un duro scontro con i sindaci mobilitati, invitati alle dimissioni e ad accusare i loro partiti che negli anni scorsi hanno causato il problema "con i contratti-regalo in favore dei prenditori di Stato" . "Toninelli ha dimenticato promesse fatte, con oltre 100 sindaci e amministratori, stamani abbiamo occupato l'autostrada al casello L'Aquila ovest. Una protesta necessaria perché restano solo poche ore per scongiurare l'aumento del 18 per cento per i pedaggi a partire da domani. Una stangata insopportabile e il ministro Toninelli non ha mantenuto nessuna delle promesse fatte". (ANSA).