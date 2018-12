A 24-A 25: Astorre (Pd), a fianco sindaci, aumento ingiusto

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Al fianco dei sindaci laziali e abruzzesi nella lotta contro l'aumento ingiusto e ingiustificato dei pedaggi delle autostrade A24 e A25". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre.

"Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, mantenga le promesse e faccia scattare subito il blocco dei rincari dei pedaggi della Strada dei Parchi, che si tradurrebbe in un nuovo salasso per i cittadini e metterebbe in ginocchio famiglie, pendolari e l'economia del territorio. Nella trattativa in corso con il concessionario - continua Astorre - Toninelli non si fermi alle parole ma imponga ad Anas la sterilizzazione senza oneri dei rincari per almeno 12 mesi.

Altrimenti dovremo aggiungere anche questa alle promesse mancate del ministro cinquestelle e del suo governo". (ANSA).