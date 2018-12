++ A24-A25:Anas,negoziazione per mitigare aumento tariffe ++

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il cda dell'Anas, riunito in mattinata "ha deliberato di avviare una negoziazione" anche con il Mit per "differire le rate 2017 e 2018 dovute da Strade dei Parchi per il corrispettivo della concessione, nonostante l'articolato e annoso contenzioso in essere". E' quanto si legge in una nota. La scelta arriva "in considerazione del significativo impatto sociale della iniziativa, rivolta primariamente alla tutela dell'interesse pubblico a mitigare un significativo incremento tariffario a partire dal 2019". (ANSA).