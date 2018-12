Frontale tra due auto, muore 63enne

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 30 DIC - Un uomo di 63 anni, Vincenzo Trotta, residente a Selva di Altino (Chieti), è deceduto stamani all'ospedale di Chieti a seguito dei postumi di un gravissimo politrauma riportato in un incidente stradale avvenuto ieri sera alle 23, a Selva di Altino. La vittima, originaria di Archi (Chieti), era alla guida di una Volkswagen Polo che si è scontrata frontalmente, sulla strada principale del paese, con una Citroen C3 condotta da un trentenne di Archi.

L'impatto è stato violento. Sul posto sono accorsi 118, vigili del fuoco di Casoli e carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal Tenente Massimo Canale, che stanno ricostruendo con esattezza la dinamica del sinistro. Per le pesanti ferite riportate Trotta è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti dove oggi, poco prima di mezzogiorno, è spirato. L'altro giovane ferito lieve è stato sottoposto ad osservazione all'ospedale di Lanciano.