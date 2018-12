Presepe vivente lungo il fiume Tirino

(ANSA) - BUSSI SUL TIRINO (PESCARA), 28 DIC - Un presepe lungo il fiume Tirino, unico nel suo genere, dove i ragazzi saranno protagonisti insieme ai nonni, attori e guide d'eccezione, un centinaio di figuranti in tutto. Gli animatori de 'Il Bosso', che lo hanno allestito nell'ambito della prima fase della IV edizione del progetto didattico "I Nonni la Memoria immensa del fiume Tirino", lo hanno definito il presepe vivente più romantico d'Abruzzo. L'itinerario, sabato 29 dicembre, avrà inizio dal Centro Visite del fiume Tirino di Bussi sul Tirino.

Le partenze saranno organizzate in gruppi che partiranno ogni 10 minuti. La durata dell'intero percorso è di circa un'ora.

All'arrivo nel Centro Visite Fiume Tirino ad ogni partecipante sarà assegnato un biglietto. La partenza del primo gruppo è prevista per le 15.30, quella dell'ultimo gruppo alle 19.30.

Dato il percorso, completamente all'aperto, si consiglia abbigliamento caldo, comodo e adeguato. Info e prenotazioni a Il Bosso 085.9808009 - info@ilbosso.com .