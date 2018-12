Pedaggi, incontro Strada Parchi-ministro

(ANSA) - L'AQUILA, 27 DIC - In programma oggi a Roma un confronto promosso dal ministro per Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli con i vertici di Strada dei Parchi Spa, concessionaria di A24 e A25, per evitare l'aumento dei pedaggi che dal primo gennaio prossimo potrebbe toccare il 19%. Da un lato si scongelerebbe l'aumento, circa 13%, scattato a gennaio 2018, bloccato a ottobre fino al 31 dicembre prossimo su volontà della Spa; dall'altro ci sarebbe una lievitazione, tra 5 e 6 per cento, della tariffa dal primo gennaio 2019 sulla base del contratto tra Mit e Sdp. Intanto Cna Fita Abruzzo annuncia l'adesione alla mobilitazione promossa dai sindaci di Lazio e Abruzzo fissata per il 31 dicembre, denunciando "l'ennesimo balletto di responsabilità e lo scaricabarile in atto tra ministero e concessionario". E il ministro definisce "singolare assistere alle proteste dei sindaci di quei partiti che negli anni passati, mentre guidavano l'esecutivo, hanno consentito che i concessionari mettessero le mani nelle tasche degli italiani".