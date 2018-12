Consegnati Autobus Euro6 a Chieti

(ANSA) Chieti, 27 dic - "Un altro altro passo verso la Green city: Chieti si avvia a diventare il capoluogo di provincia più green in Abruzzo grazie all'arrivo oggi dei primi sette autobus EuroIV per il trasporto pubblico locale" ai quali se ne aggiungeranno altri due, uno dei quali acquistati con i fondi del Masterplan". Lo ha detto oggi Mario Colantonio, l'assessore al traffico e alla mobilità del Comune di Chieti in occasione della consegna dei 7 autobus Euro6 di seconda generazione presso la sede della società di trasporto pubblico La Panoramica a Chieti. Gli autobus EuroIV a basse emissioni, sono stati acquistati grazie ad un investimento di 2milioni e 180mila euro finanziati con i fondi europei Por-Fers 2014-2020.

" Gli autobus eurodiesel di ultima generazione consegnati oggi al Comune di Chieti - ha spiegato Vincenzo Rivera Dg della Regione Abruzzo- sono stati acquistati grazie ai fondi del programma europeo Fesr che ha una dotazione complessiva di 271milioni di euro''.