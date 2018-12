Concorsi infermieri e tecnici radiologia

(ANSA) -CHIETI, 27 DIC -La Asl Lanciano Vasto Chieti ha indetto due concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 30 infermieri e di 8 tecnici sanitari di Radiologia medica (categoria e livello economico D). Deliberazioni e bandi adottati dalla Direzione generale Asl sono stati pubblicati all'Albo pretorio del sito www.asl2abruzzo.it e inviati alla Gazzetta ufficiale: quando quest'ultima provvederà alla pubblicazione scatteranno 30 giorni per presentare le domande. I due bandi si aggiungono all'assunzione prevista di 4 infermieri attingendo alla graduatoria di un concorso della Asl di Teramo e alla stabilizzazione di infermieri e tecnici di neurofisiopatologia disposta in altro avviso pubblicato alcune settimane fa. "Abbiamo storicamente una grave carenza di infermieri in organico, sopperita in parte con personale a tempo determinato - spiega il direttore generale Asl Pasquale Flacco - Il numero dei tecnici di radiologia è insufficiente a garantire le attività assistenziali aziendali, anche per recenti pensionamenti".