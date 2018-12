Vigilia Natale solidale per Conte

(ANSA) - PESCARA, 25 DIC - Vigilia di Natale all'insegna della solidarietà per il premier Giuseppe Conte che ha visitato in forma riservata tre realtà di assistenza nel Teramano su invito del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Il premier si è prima recato a Cerchiara di Isola del Gran Sasso per salutare i bambini della Comunità 'Nido al Focolare Maria Regina', per poi spostarsi a Campli, per visitare una casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, dove Gioacchino e Claudia, papà e mamma, vivono con i loro quattro figli adottati, di cui tre con gravi disabilità, quattro ragazzi in affido, due nonni ed un seminarista. Quella di Gioacchino e Claudia è una delle 201 case famiglia gestite dall'associazione in Italia, in cui sono accolte 1.283 persone. In serata Conte ha cenato insieme agli ospiti della Piccola Opera Charitas di Giulianova, dove ha partecipato alla veglia di Natale, prima di ripartire per Roma.