Presepe in carrozza ferroviaria Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 25 DIC - Natività in carrozza per Tua: si è rinnovata, presso la sede della divisione ferroviaria a Lanciano, la tradizionale benedizione del Bambinello che ha poi completato il presepe allestito all'interno di un antico carro ferroviario. Il presepe ferroviario dell'azienda unica di trasporti della regione Abruzzo è stato collocato all'interno del piazzale ferroviario nella vecchia stazione di Lanciano ed è visitabile da tutti; il carro, infatti, è all'aperto e può essere raggiunto o da via Dalmazia o da piazza Dell'Arciprete.

Di notte la Natività ferroviaria è illuminata. Le statue del presepe, allestite dalla maestranze della divisione ferroviaria, sono a dimensione naturale. "Abbiamo voluto riproporre una natività particolare - - ha detto Carmine Paolini, componente cda di Tua Spa presente alla benedizione - contestualizzata nella nostra realtà dei trasporti, perché proprio la stazione è un luogo di arrivi e di partenze e questo simbolo rappresenta un luogo particolare per tutti noi".