Regionali: Marsilio, temo e rispetto tutti avversari

(ANSA) - PESCARA, 24 DIC - "Legnini e Marcozzi? Rispetto e temo tutti gli avversari. Non c'è mai una partita vinta in partenza. So che dovrò guadagnarmi giorno per giorno e passo dopo passo il consenso degli abruzzesi, e spero che il conforto sia elevato di livello, e stimoli in ognuno dei contendenti il tirar fuori il meglio di se per offrire agli abruzzesi la migliore piattaforma e il miglior programma possibile". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, candidato presidente alle regionali in Abruzzo per la coalizione di centrodestra, parlando degli altri candidati presidenti. (ANSA).