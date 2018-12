Regionali: Marsilio (FdI), ricostruzione ancora troppo ferma

(ANSA) - PESCARA, 24 DIC - "Le priorità dell'Abruzzo sono lo sviluppo economico, la ricostruzione che è ancora troppo ferma, e poi la risoluzione dei nodi delle infrastrutture che impediscono all'economia di questa regione di decollare. Su questo cercherò di far valere il peso di chi ha una esperienza parlamentare nazionale, rapporti forti con i vertici dei partiti che poi determinano le scelte e spostano gli investimenti e l'attenzione del Governo centrale verso una regione, invece che l'altra. Voglio fare dell'Abruzzo una priorità e una emergenza nazionale come per alcuni aspetti è necessario che sia perché troppe volte questa regione spesso ha sofferto di disattenzione e marginalità". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 febbraio. (ANSA).