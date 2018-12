Turbanti fashion per donne in chemio

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 23 DIC - Turbanti fashion e gioielli in passerella per invitare le donne in chemioterapia a non rinunciare alla propria femminilità, nemmeno quando si è malate di tumore: le cure oncologiche guardano con attenzione anche agli aspetti della malattia che incidono sulla sfera psicologica. Per questo l'Oncologia dell'Ospedale di Vasto ha promosso "Fashion in oncology", performance svoltasi in collaborazione con la Onlus "La Conchiglia" e il Liceo artistico "Palizzi" di Lanciano (Chieti). L'appuntamento era ispirato all'Estetica oncologica, progetto che ha come obiettivo migliorare la qualità della vita delle pazienti insegnando loro a prendersi cura della propria immagine e bellezza nonostante gli effetti collaterali dei trattamenti. Per contrastare la perdita di capelli e sopracciglia ecco l'uso di turbanti colorati, eleganti e pratici da indossare. A Vasto hanno sfilato modelli disegnati e realizzati dalle studentesse del Liceo artistico di Lanciano e indossati dalle stesse e dalle pazienti.