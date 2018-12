Marsilio candidato del Centrodestra

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - I leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno dato il via libera ufficiale alla candidatura di Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, alla presidenza della Regione Abruzzo per le elezioni del 10 febbraio 2019. "Il senatore Marsilio - recita una nota - è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i disastri prodotti dalla sinistra in questi anni". I tre leader, che oggi si sono confrontati a distanza in videochiamata, hanno in programma di incontrarsi alla ripresa per definire le altre candidature e fare il punto della situazione. "Il centrodestra quando è unito vince e governa bene - dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - Ringrazio gli alleati di Fi e Lega, Berlusconi e Salvini, per aver condiviso la scelta del senatore Marsilio. La competenza, l'esperienza e la concretezza fanno di Marsilio la persona giusta per restituire a una terra bellissima e fragile il futuro che merita".