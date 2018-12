'A Natale puoi', video girato a Sulmona

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 23 DIC - Per anni è stato legato allo spot di un noto pandoro, ora che ha un video ufficiale è diventato un orgoglio per gli abruzzesi: è il brano "A Natale puoi". Il video, diretto dal regista Marco D'Andragora, con riprese aeree di Antonio Malvestuto di Sky Drone Italia, è stato girato negli angoli più suggestivi di Sulmona sfruttando le luminarie natalizie installate dal Comune. Il testo della canzone è stato scritto da Francesco Vitaloni nel luglio 2005; sin da subito ebbe un grande impatto sul pubblico tanto da diventare una delle canzoni più diffuse nel periodo natalizio, soprattutto nelle scuole. La voce è di Alice, figlia di Vitaloni, di cui Sony Music Italia, che prese in licenza il master, volle allora cambiare il nome in Alicia. Nel video, disponibile su YouTube (3 minuti e 22 secondi) e condiviso da migliaia nelle ultime ore, Babbo Natale si aggira nella notte nelle strade del centro storico, con piazza Garibaldi e l'acquedotto medievale che appaiono in tutto il loro splendore.