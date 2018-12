Ficarra e Picone alla 'd'Annunzio'

(ANSA) - PESCARA, 18 DIC - Doppio appuntamento al Teatro Massimo di Pescara, martedì 18 e mercoledì 19 dicembre alle 21, per Ficarra & Picone che portano in scena "Le Rane" di Aristofane, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti; nel mezzo, un incontro con gli studenti dell'università 'G. d'Annunzio' al Campus di Chieti, nell'aula magna di Lettere, mercoledì alle 11. I due attori hanno accettato l'invito del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (Dilass), diretto dal professor Carmine Catenacci. "L'incontro degli studenti - spiega Catenacci - con il duo comico Ficarra&Picone, interpreti delle Rane di Aristofane, che hanno esordito nel ciclo delle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa nella primavera 2018 e ora in tournée per l'Italia, è occasione particolare di approfondimento di attività didattiche e di ricerca che fanno capo al Dipartimento. Da un lato sono interessate le discipline classiche che hanno come oggetto di studio il teatro greco, dall'altro esiste un intero curriculum del corso di studio in Lettere dedicato ai Linguaggi dello spettacolo. Il passaggio della tournée sul territorio ha suggerito di creare un incontro che potesse avere per oggetto l'approfondimento della natura e delle strutture del teatro comico, lo studio delle strategie che hanno reso efficace uno spettacolo teatrale oggi, dopo 2400 anni, così come nell'Atene del 406/5 a.C., e l'analisi del 'fenomeno-Rane' che ha registrato un corale consenso di pubblico non solo sulle scene, ma anche in occasione di un passaggio sulle reti televisive nazionali in prima serata". Modera l'incontro Luigi Bravi, professore associato di Filologia classica alla "d'Annunzio". (ANSA)