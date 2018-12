A Montesilvano Squadra Cinofili Polizia

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 18 DIC - Montesilvano ospiterà la sede del reparto della Polizia di Stato "Squadra Cinofili" della Questura di Pescara. Lo stabilisce la convenzione sottoscritta dal Comune con la Prefettura di Pescara con cui si concede alla Questura, per nove anni, l'immobile di via Aldo Rossi, già sede del comando stazione del Corpo forestale, una superficie di circa 280 metri quadri con spazio esterno di 570.

"La concessione dell'immobile - spiega il sindaco Francesco Maragno - rientra nel percorso volto al potenziamento della sicurezza della città. Montesilvano, oltre 54.000 residenti e che nella scorsa stagione estiva ha contato 530.000 presenze, necessita di un controllo capillare. Il questore Francesco Misiti, soddisfatto, sottolinea come spirito di collaborazione e sinergia tra forze dell'ordine ed enti locali sia uno degli ingredienti fondamentali per garantire il vivere civile e adeguati standard di sicurezza.