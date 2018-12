Thailandia:famiglia Cavatassi, innocente e finalmente libero

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Denis e' innocente ed e' finalmente libero! La corte suprema thailandese lo ha assolto da tutte le accuse e finalmente potrà tornare in Italia. Ringraziamo tutti quelli che si sono battuti per la sua libertà". Lo scrive in una nota la famiglia Cavatassi.

"Ringraziamo la Farnesina, l'ambasciatore Galanti, il direttore Vignali, il presidente della Camera Roberto Fico, l'on. Luigi Manconi e l'avvocato Alessandra Ballerini.

Ringraziamo - prosegue la famiglia - l'avvocato thailandese Puttri Kuwanonda e il Regno della Thailandia. Ringraziamo ad uno ad uno i tantissimi scrittori e comuni cittadini che aderendo all'iniziativa 'una lettera per Denis' hanno contribuito a ridare speranza a Denis e forza alla nostra lotta per sua liberazione. Ringraziamo tutti gli amici che ci sono stati vicini e ringraziamo i giornalisti che hanno fatto da 'cassa di risonanza' standoci vicini con intelligenza, sensibilità e professionalità: Fabio Fazio, Fabrizio Gatti, Beppe Giulietti e Stefano Corradino. Denis torna a casa! Ed e' merito di tutti voi". (ANSA).