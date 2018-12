Donazione cornea,una campagna all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 DIC - Oltre cento targhe in plexiglass affisse in vari punti dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila a supporto della campagna di sensibilizzazione per la donazione della cornea: è l'iniziativa promossa dalla Banca degli occhi del nosocomio. Le targhe hanno come soggetto una pupilla con colori e modalità comunicative accattivanti, accompagnata da uno slogan che associa il buio della cecità alla luce che può ridare il trapianto di cornea. Nel corso degli anni all'ospedale aquilano sono stati circa 1.000 i consensi alla donazione della cornea che, però, solo in parte si sono tradotti in trapianti perché non tutti i tessuti donati superano gli esami di idoneità. I sì alla donazione sono sempre pochi, molto al di sotto delle esigenze, con un divario abissale tra centro nord (90% di donazioni) e il centro sud (solo il 10%). Negli ultimi dieci anni la Banca degli occhi, nei cui laboratori si stabilisce se il tessuto donato è sano e valido per il trapianto, ne ha selezionati oltre 2.000.