Bcc Castiglione M.R. aderisce a Iccrea

(ANSA) - CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (PESCARA), 15 DIC - La Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella fa ufficialmente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. In una nota l'istituto spiega che ''Il passaggio effettivo è stato formalizzato questa mattina, 15 dicembre 2018, nel corso di una partecipata Assemblea dei Soci riunitasi in forma straordinaria, durante la quale è stata deliberata all'unanimità la modifica dello statuto della BCC necessaria, come previsto dalla riforma del credito cooperativo, per l'adesione al gruppo.

Il voto dell'Assemblea rappresenta un atto storico per la BCC e per lo sviluppo delle sue attività a beneficio dei soci e del territorio. Si è conclusa quindi un'altra tappa della riforma iniziata nel 2015, che ha coinvolto il Credito Cooperativo in un percorso di rinnovamento, preservando al contempo la storia e i tratti caratteristici della mutualità bancaria cooperativa''.