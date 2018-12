Ok progetti Emodinamica e Tac a Vasto

(ANSA) - CHIETI, 14 DIC - Approvato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti il progetto per ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare a sala di Emodinamica all'ospedale di Vasto (Chieti), al piano rialzato del padiglione n.5. I lavori prevedono redistribuzione degli spazi, in dimensioni necessarie all'accreditamento, e adeguamento di impianti tecnologici e sistemi di sicurezza. L'area sarà suddivisa in sala esami per l'angiografo, locale tecnico, sala comandi per il personale e disimpegno. La prima fase sarà incentrata su rimozione di pavimenti, impianti, infissi e controsoffitti, nella seconda si provvederà a installare attrezzature per radiologia interventistica ed emodinamica. Alla ristrutturazione si farà fronte con 165 mila euro del bilancio Asl. In delibera si dà mandato all'unità operativa "Investimenti, patrimonio e manutenzioni" affinché si attivi per le fasi successive, compresa la gara affidamento lavori. Via libera anche al progetto per adeguare gli della Radiologia per l'installazione della nuova Tac.