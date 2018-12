'E invece sì',storie di sfide della vita

(ANSA) - TERAMO, 14 DIC - Da Madre Teresa di Calcutta a Gandhi passando per Louis Armstrong e Giovanna D'Arco fino a Bob Dylan e Alex Zanardi: sono alcuni dei 55 grandi personaggi protagonisti del libro "E invece sì" di Caterina Falconi e Gianluca Morozzi, edito da Liscianigiochi, con illustrazioni di Carmine Di Giandomenico. Storie di uomini e donne che hanno superato difficoltà opponendosi ai tanti no che la vita ha imposto loro e hanno trasformato le loro esistenze in destini esemplari. Il libro, consigliato ai bambini dai 7 anni, ma fruibile anche da un pubblico più adulto, sarà presentato lunedì 17 dicembre alle 16.30 all'Archivio di Stato di Teramo. Con gli autori parteciperanno il project manager Davide Di Lodovico e Giuseppe Lisciani, fondatore della casa editrice. "L'idea centrale - spiega Lisciani - è raccontare personaggi noti che hanno saputo superare con il loro coraggio enormi difficoltà, reagendo con un 'E invece sì!'. È la voce immaginaria di donne e uomini che ci raccontano i loro 'Sì' alle sfide della vita".