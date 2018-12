Sgombero Ater, operazione interforze

(ANSA) - PESCARA, 13 DIC - Operazione interforze in via Caduti per Servizio, a Pescara, per lo sgombero di 4 alloggi di proprietà Ater occupati abusivamente. Condotta da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale, era finalizzata a dare esecuzione a decreti di sequestro preventivo degli appartamenti occupati, emessi dall'autorità giudiziaria dopo la denuncia dell'Ater. Tre appartamenti erano occupati da coppie con donne in gravidanza e, in un caso, con tre figli minori; nel quarto appartamento viveva un uomo solo. Per questi motivi è stato previsto l'intervento del Servizio sociale del Comune con il supporto di Vigili del Fuoco e 118, per garantire la massima tempestività delle operazioni con attività di sostegno ai soggetti in questione nei cui confronti il Comune ha attivato interventi di specifica competenza. I servizi, disposti dal questore Francesco Misiti, sono il risultato di numerose riunioni svoltesi in Prefettura per affrontare la complessa questione delle occupazioni abusive di alloggi residenziali.