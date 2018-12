Prevenzione,ecco Pink Christmas Cocktail

(ANSA) - PESCARA, 12 DIC - Un Natale in Rosa in favore di Komen Italia: è quello in programma oggi, mercoledì 12 dicembre, a Pescara, dalle 18 alle 20.30, al Senaxx in via Cesare Battisti.

Il ribbon della 'Susan G. Komen Italia', simbolo di solidarietà e vicinanza alle donne colpite dai tumori del seno, diventa protagonista dell'albero della prevenzione, originale rivisitazione dell'albero natalizio decorato con addobbi, accanto agli oggetti tradizionali, che riproducono le parole guida dell'attività di Komen Italia: donna, prevenzione, cura, salute e vita. Komen Italia è un'organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato, che di recente ha costituito un Comitato regionale in Abruzzo.

Partecipando al "Pink Christmas Cocktail", accompagnati dal sax di Alberto Grossi e dalla voce di Alessandra Dambra, si potranno sostenere le attività del Comitato Abruzzo - Komen Italia. Parte dei fondi raccolti sarà destinata infatti a progetti di sensibilizzazione e di tutela della salute femminile in Abruzzo.