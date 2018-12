Cade mentre posa asfalto, operaio ferito

(ANSA) - SERRAMONACESCA (PESCARA), 12 DIC - Infortunio sul lavoro a Serramonacesca dove un operaio che stava effettuando lavori di pavimentazione stradale è caduto da un rullo per l'asfalto, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 del Distaccamento di Scafa (Pescara), i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno (Pescara) e i carabinieri. L'operaio ferito, recuperato con l'utilizzo del verricello, è stato trasferito all'ospedale di Pescara in elisoccorso.