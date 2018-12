Discarica e pista motocross abusive

(ANSA) - CHIETI, 10 DIC - Una discarica abusiva e una pista di motocross, anch'essa abusiva, sono state poste sotto sequestro a Tollo (Chieti), in località Santa Lucia, da personale della stazione Carabinieri Forestale di Ortona (Chieti); tre persone sono state denunciate, due per violazione al testo unico ambientale, una per violazione delle leggi urbanistiche. Sul terreno di pertinenza di un'abitazione sono stati trovati rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti dal settore edilizio, compreso materiale contenente cemento-amianto.

oltre al terreno è stato sequestrato uno scavatore.

Nella stessa località è stata individuata un'area di due ettari e mezzo adibita a pista di motocross priva di autorizzazione regionale e comunale. Realizzata in un'area agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, la pista si trova in una zona a pericolosità elevata secondo il Piano di assetto idrogeologico.