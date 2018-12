Una comunità da conoscere, libro sui Rom

(ANSA) -PESCARA, 8 DIC - La storia dei Rom dal loro arrivo in Italia, la loro lingua, la cultura, tradizioni, letteratura, musica, gastronomia, proverbi, personaggi noti e l'operato degli attivisti Rom oggi: è quanto racconta il libro di Santino Spinelli, musicista e docente universitario, "Una comunità da conoscere. Storia, lingua e cultura dei rom italiani di antico insediamento", che l'autore descrive come ricco di "scoperte interessanti, non solo per gli specialisti romanologi, ma anche per quanti vogliono capire di più su una comunità filtrata solo attraverso stereotipi negativi e andare oltre i pregiudizi".

Spinelli lo presenterà a Pescara lunedì 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti dell'Uomo, alle 18.30 allo Spazio Matta.

Edito da D'Abruzzo Edizioni Menabò, prefazione del giornalista Pino Nicotri, il volume vuole coprire una profonda lacuna su una comunità fra le meno conosciute culturalmente, benché sia in Italia da oltre sei secoli. Seguirà un dibattito animato da Nazzareno Guarnieri, presidente Fondazione Romanì.