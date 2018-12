Natale, in centro Avezzano sosta gratis

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 8 DIC - Da oggi sosta gratuita per i veicoli nelle aree delimitate dalla striscia blu nel centro di Avezzano fino al 6 gennaio 2019. "Con la sosta gratuita, con la fontana più bella, la piazza riqualificata grazie anche a un tratto di pedonalizzazione - commenta l'assessore comunale alle Attività produttive, Renata Silvagni - siamo certi che tutto il centro e la sua economia godrà di più frequentatori. Lo spirito del Natale e delle sue feste è anche quello di stare insieme - aggiunge l'assessore - e con lo sfondo della Cattedrale dei Marsi sarà un piacere intrattenersi con le famiglie in piazza".

L'appuntamento per l'inaugurazione del mercatino in piazza Risorgimento è domani 8 dicembre alle 10. Sarà inaugurata anche la pista di pattinaggio. Alle 18 alla chiesa dello Spirito Santo concerto di Natale dell'Orchestra Istituzione Musicale Abruzzese. Alle 19 accensione delle luminarie e dell'albero di Natale, a seguire esibizione dell'artista Erminia Massaro.