Ambiente,diversità,idee,ecco 'Simposium'

(ANSA) - L'AQUILA, 8 DIC - Un testo costruito su un tema a scelta fra coscienza sociale, coscienza ambientale o ecologica, cultura della diversità, desideri, prospettive, esperienze: è quello con cui gli studenti abruzzesi potranno partecipare alla 1/a edizione del concorso "Simposium - componimento libero per ragazzi", organizzato dall'associazione Autismo Abruzzo Onlus con la redazione del Trimestrale Autismo&co. Il contest è diretto a studenti delle Secondarie di I e II grado. Per aderire occorre registrarsi su www.autismoabruzzo.it entro il 15 dicembre 2018. L'Ufficio Scolastico Regionale ha proposto la partecipazione a tutte le scuole abruzzesi. Ciascun istituto, con l'aiuto di docenti e di strumenti disponibili sul sito, individuerà i migliori componimenti segnalandone al concorso 3 per la media e 3 per la superiore. Per garantire l'accesso ad allievi con piano educativo individualizzato (Pei) prevista la presentazione di elaborati grafici o testi redatti con strumenti di ausilio e/o con il sostegno della classe di riferimento. Ai primi due classificati andrà il riconoscimento pubblico di "Calliope" per le ragazze e "Publio Virgilio Marone" per i ragazzi. Le classi degli studenti vincitori riceveranno un corso di Primo Soccorso (BLF - Basic Life Support). Il progetto "Simposium" nasce per proporre un ruolo della scuola di tipo inclusivo. Prendendo spunto dalla disabilità, contrasta gli effetti silenziosi del sisma del 2009, 2016 e le calamità naturali che hanno segnato l'Abruzzo. Il concorso letterario coinvolge e premia i partecipanti portandoli a guardare la propria città con occhi diversi. Tra i testimonial che hanno deciso di sostenere la diffusione del concorso, con un video, anche il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, con il vice sindaco Maria Cristina Marroni, e poi Renato Pilogallo, programmatore culturale e ideatore di Lectus Teramo, e Mauro Ettore, direttore del CSV Teramo. Chiunque potrà sostenere l'iniziativa seguendo la pagina Facebook Simposium e inviando video messaggi a sostegno della partecipazione di tutti gli studenti.