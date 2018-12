Tra i Sassi il Presepe della Perdonanza

(ANSA) - MATERA, 7 DIC - Itinerari suggestivi, quelli dei rioni Sassi, ricordo e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e curiosità per l'arte presepiale: caratterizzano la IX edizione del Presepe vivente inaugurata in serata a Matera alla presenza di figuranti del corteo della Perdonanza dell'Aquila. "Il Presepe della Perdonanza, Matera per L'Aquila", alla vigilia dell'anno da Capitale europea della cultura 2019, prevede fino al 6 gennaio 2019 un totale di 13 date.