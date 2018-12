Voli Ryanair per Bucarest e Praga

(ANSA) - PESCARA, 6 DIC - Ryanair lancia la programmazione dell'aeroporto d'Abruzzo per l'estate 2019 ed annuncia due nuove rotte: Bucarest, novità dell'inverno confermata anche per la stagione estiva, e Praga. Entrambi i collegamenti saranno operati con doppia frequenza settimanale. Con le undici rotte estive, le sei invernali e le sei destinazioni in coincidenza via Milano Bergamo, Ryanair farà volare 600mila passeggeri all'anno dall'aeroporto di Pescara, con una crescita del 20%. Il punto della situazione è stato fatto stamani in aeroporto nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte Enrico Paolini, presidente della Saga, società di gestione dello scalo, e il sales & marketing manager Italia di Ryanair, John Alborante. Le due nuove rotte estive si aggiungono a quelle introdotte per la stagione invernale 2018-2019, cioè Bucarest e Malta, entrambe con due voli a settimana, e alle sei destinazioni raggiungibili in coincidenza: Atene, Berlino, Budapest, Ibiza, Madrid e Manchester.