Pullman dei Parchi torna in inverno

(ANSA) - L'AQUILA, 4 DIC - Edizione invernale del collegamento tra Roma e i borghi abruzzesi. Riparte infatti il 'Pullman dei Parchi' con due tratte in più rispetto all'estate e collegamenti giornalieri dall'8 dicembre al 6 gennaio. I viaggiatori, su prenotazione, potranno raggiungere i borghi più caratteristici dell'Abruzzo interno. Un'iniziativa, promossa da Regione Abruzzo e gestita da Sangritana Spa marchio Abruzzobus, che intende avvicinare la Capitale al Parco d'Abruzzo Lazio e Molise, del Sirente-Velino e della Majella. Saranno attivate due corse giornaliere (esclusi il 25 dicembre e l'1 gennaio) con partenza la mattina dal terminal bus di Roma Tiburtina e ritorno in serata dai comuni di Castel Di Sangro e Scanno. Tre le tratte messe a disposizione dei turisti: Roma-Pescasseroli-Castel Di Sangro, Roma-Sulmona-Roccaraso-Castel Di Sangro e Roma-Sulmona-Scanno. Il costo è di 15 euro per una corsa singola e di 28 euro per andata e ritorno.