Consegnato nuovo ospedale Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 4 DIC - Un taglio del nastro subissato da fischi quello che ha segnato il momento della consegna del nuovo edificio dell'ospedale dell'Annunziata, il primo ospedale antisismico d'Abruzzo. Circa 200 persone tra cui anche un gruppo di associazioni cattoliche e di sindacati e movimenti civici hanno protestato con striscioni e cartelli per chiedere la classificazione di Primo livello per l'ospedale di Sulmona, così come era classificato prima del nuovo piano sanitario regionale in vigore dal 2016.

La cerimonia di riconsegna delle chiavi, perché l'inaugurazione vera e propria si svolgerà tra circa tre mesi quando tutti i reparti e servizi verranno trasferiti dal vecchio al nuovo edificio è avvenuta questa mattina alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, del sindaco di Sulmona Annamaria Casini, accompagnata dai sindaci del comprensorio, il direttore della Asl Rinaldo Tordera e i rappresentanti delle ditte e degli istituti di credito che hanno reso possibile la realizzazione dell'opera.