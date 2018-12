A Montesilvano manifestazione 'Siamo qui

(ANSA) - PESCARA, 1 DIC - '''Siamo qui' è il titolo della manifestazione unitaria promossa da sindacati, associazioni e comitati abruzzesi per rivendicare "pari dignità e pari diritti per una società senza precari e senza sconfitti, che riaffermi e promuova i valori dell'accoglienza, dell'inclusione, della solidarietà e che contrasti le politiche di respingimento ed intolleranza nei confronti dei flussi migratori messe in atto dal Governo". L'appuntamento è per oggi sabato primo dicembre, alle ore 14.30, sul lungomare di Montesilvano, all'incrocio tra via Aldo Moro e viale Europa'' Lo si legge in una nota della Cgil Abruzzo.

''Dal punto di raccolta, il corteo percorrerà le vie della città adriatica fino a raggiungere piazza Diaz, dove verrà "condiviso un momento di riflessione animato anche da video, musiche e danze per un futuro di giustizia solidarietà e pace".

"Noi siamo qui - si legge nel manifesto dell'iniziativa - per il rispetto e la piena applicazione della Costituzione".