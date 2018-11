Terminal bus Roma: sindaco L'Aquila, vittoria territorio

(ANSA) - L'AQUILA, 29 NOV - "È stata una vittoria dell'intero territorio abruzzese e di quanti si sono mobilitati per scongiurare un provvedimento che avrebbe penalizzato pendolari, studenti e l'intero sistema economico e produttivo regionale".

Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, sulla mozione all'unanimità approvata dal consiglio comunale di Roma in cui si impegna la sindaca e la giunta a mantenere un terminal bus a Tiburtina, dove arrivano i pullman dall'Abruzzo, recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi una nuova autostazione". Il primo cittadino, che ha partecipato intervenendo ai lavori dell'assemblea capitolina, ha spiegato che non ci sarà più il paventato trasferimento alla stazione Anagnina. Per il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, "vince una ragionevolezza indotta da una poderosa mobilitazione istituzionale che è stata trasversale, bene per Pescara e l'Abruzzo che vedono così tutelati i propri pendolari e utenti del servizio. Sconcerta come, ancora una volta, scelte così importanti e determinanti per la comunità vengano prese con una grande approssimazione, tanto a livello governativo quanto agli altri livelli istituzionali. Vince anche la mobilitazione netta che ha fatto sentire forte e chiara una contrarietà inevitabile per far valere i diritti dei cittadini".

"Accolgo con piacere i chiarimenti dell'assessore capitolino alla mobilità, Linda Meleo, in merito allo spostamento dell'autostazione dei pullman dal piazzale di fronte alla stazione Tiburtina al nodo di Anagnina, che avrebbe causato gravi problemi ai pendolari abruzzesi - ha spiegato in una nota l'ex parlamentare di Pdl e Fi Fabrizio Di Stefano. Che ha denunciato l'approssimazione nell'affrontare i problemi da parte del Movimento Cinque Stelle. (ANSA).