Terminal bus Roma: Lolli, grande soddisfazione

(ANSA) - L'AQUILA, 29 NOV - "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione nel consiglio comunale di Roma della mozione che impedisce il trasferimento dalla stazione Tiburtina ad Anagnina, dell'intero terminal di accesso a Roma da parte del trasporto pubblico abruzzese e delle altre regioni". Così il presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, sulla mozione licenziata dall'assemblea capitolina di non spostare il terminal bus da Tiburtina ad Anagnina.

"Per l'Abruzzo sarebbe stata una sciagura, non solo per le migliaia e migliaia di pendolari, che ogni giorno viaggiano tra la nostra regione e la Capitale, ma anche perché avrebbe compromesso il progetto strategico di Abruzzo e Lazio volto ad intercettare il sistema dei trasporti trans-europeo tra la penisola iberica e i Balcani, che attraversa l'asse Ortona-Civitavecchia, piuttosto che altri assi, come quelli di Livorno-Ancona, e quello di Napoli-Bari. Rendere scorrevole il sistema dei trasporti e l'accesso all' intermodalità con l'alta velocità che transita alla stazione Tiburtina, è appunto decisivo per ottenere questo risultato - ha concluso Lolli.

