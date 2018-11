Incendio in azienda Carsoli,salvi operai

(ANSA) - CARSOLI (L'AQUILA), 27 NOV - Un vasto incendio è divampato nel magazzino dello stabilimento dell'azienda 'Madama Oliva' a Carsoli, in località Recocce. I primi a intervenire sono stati i dipendenti che, arrivati per il turno del mattino intorno alle 5.30, visto del fumo hanno tentato di contenere le fiamme, poi hanno chiamato i Vigili del Fuoco, arrivati da Avezzano e L'Aquila. Sul posto anche forze dell'ordine e il 118 con 11 ambulanze e un elicottero. Soccorsi gli operai, alcuni dei quali lievemente intossicati. Una donna è stata trasportata in ospedale per controlli. Danneggiata parte del magazzino, ma nessun problema per l'area riservata alla produzione, anche se uno stop sarà necessario oggi per completare le operazioni di bonifica. Nata a Carsoli nel 1989, l'azienda - fornitore principale di olive confezionate fresche della grande distribuzione italiana - ha 60 dipendenti, un centinaio le persone che lavorano nell'indotto. Accanto allo stabilimento è in fase di costruzione un nuovo impianto.