Blocco ricostruzione,protesta Architetti

(ANSA) - L'AQUILA, 27 NOV - Ricostruzione pubblica e privata bloccata e ritardi per il mancato rinnovo dei responsabili dell'Usrc e dell'Usra: su questi temi l'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila ha convocato un consiglio aperto per giovedì 29 novembre, alle 10, ai Quattro Cantoni, davanti all'ex sede del Convitto nazionale. Lo fa sapere il presidente Edoardo Compagnone. La manifestazione di protesta, che fa seguito al già proclamato stato di agitazione della categoria, sarà preceduta da una conferenza stampa per illustrarne i termini. I componenti dell'ordine degli Architetti provvederanno poi all'apposizione di adesivi che segnalano lo stato di agitazione della categoria professionale davanti all'ex Liceo Classico, alla Biblioteca provinciale, al Convitto nazionale e all'ex sede della Camera di commercio dell'Aquila: "uno dei blocchi pubblici - sottolineano - rimasti completamente fermi dal 6 aprile 2009".