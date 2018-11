'Save the Apps' per rilancio Appennino

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Sbarca in Abruzzo, con la partnership della fondazione Magna Carta, il progetto "Save the Apps", promosso dalle fondazioni Aristide Merloni e Vodafone Italia per rilanciare a livello turistico e produttivo l'Appennino, in particolare le aree colpite dai recenti terremoti. L'iniziativa - con un filone dedicato alla promozione dei produttori locali, l'altro ai "cammini dello spirito" da percorrere a piedi o in bicicletta - sarà presentata domani, martedì 27 novembre all'Aquila nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, nel corso dell'appuntamento "L'Appennino eccellente - Le nuove tecnologie al servizio del turismo e dell'economia locale abruzzese". Dopo i saluti di Giancarlo Silveri, responsabile sezione Abruzzo della fondazione Magna Carta, presenterà il progetto il senatore Gaetano Quagliariello, presidente di Magna Carta. Previsti, tra gli altri, interventi dei sindaci dell'Aquila Pierluigi Biondi e Avezzano Gabriele De Angelis e del presidente della Provincia aquilana Angelo Caruso.