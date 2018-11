Auto fuori strada, muore 19enne

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 26 NOV - Ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi.

Si tratta di un giovane di 19 anni di Avezzano, che per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che ne hanno accertato il decesso.