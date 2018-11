'Schiaccianoci swing' al 'Flaiano'

(ANSA) - PESCARA, 25 NOV - Una domenica a teatro con il cartellone del Florian che oggi, alle 17, all'Auditorium Flaiano di Pescara, propone per i bambini "Schiaccianoci swing", della Bottega degli Apocrifi di Manfredonia. Il concerto teatrale ispirato alle avventure di Clara, Fata Confetto e Re Topo, per la regia di Cosimo Severo, con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica), Daniele Piscitelli (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni) e Fabio Trimigno (violino), vede in scena Luca Pompilio. Lo spettacolo parte dalla lettura della fiaba originale di Ernst Theodor Amadeus Hoffman "Schiaccianoci e il re dei topi", incentrata sull'impossibilità di distinguere tra sogno e realtà. I protagonisti sono i musicisti/giocattoli che si muovono come i pupazzi parte di un grande carillon. La musica è tratta dal balletto "Lo schiaccianoci" di Tchaikovsky. Lo spettacolo ha una durata di 55 minuti. Una nota per l'ingresso al teatro: per lavori sul lungomare davanti all'ingresso dell'Auditorium l'entrata avverrà dal primo cancello provenendo da nord, quello normalmente usato per gli spettacoli estivi. (ANSA)