Coppa Natale auto epoca, vince Giansante

(ANSA) - PESCARA, 25 NOV - Il pescarese Mauro Giansante ha vinto la prova di regolarità dell'ottava rievocazione storica della 'Coppa di Natale' a Penne. La manifestazione, organizzata dall'Old Motors Club d'Abruzzo, ha visto la partecipazione di 30 macchine d'epoca che hanno disputato la prova sullo storico circuito tra Loreto Aprutino e Penne (Pescara). Prima della gara un convegno al quale hanno partecipato il campione del mondo di rally Cesare Fiorio e il giovane campione italiano di NasKart, il pennese Moreno Di Silvestre, premiato dal Comune di Penne.

Durante il convegno, che ha reso omaggio al marchese Diego De Sterlich e al costruttore abruzzese di auto Bruno Patriarca, è intervenuto il pilota Jarno Trulli che presto sarà a Penne per avviare l'ingresso della città vestina nell'Associazione nazionale 'Città dei Motori': è l'obiettivo del sindaco Mario Semproni. Nella classifica generale si sono classificati, dopo Giansante in Triumph tr3, Bruno Di Marco con Fiat 500 e Paolo Carpineto in Alfa Romeo Giulia Super.