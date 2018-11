Annullata archiviazione caso Straccia

(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Annullato dalla Cassazione, per "per violazione del contraddittorio", il decreto di archiviazione relativo al caso di Roberto Straccia, lo studente universitario di Moresco (Fermo) che il 14 dicembre del 2011 scomparve a Pescara, in circostanze misteriose, quando aveva 24 anni, e che fu ritrovato cadavere, nella acque antistanti il litorale di Bari, il 7 gennaio 2012. La vicenda, nonostante l'opposizione dei familiari tramite i propri legali, fu più volte archiviata come morte accidentale o per cause volontarie.

L'ultima archiviazione, quella annullata dalla Cassazione, risale al marzo 2017.