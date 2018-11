Sulmona, al via Muntagninjazz Winter

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 23 NOV - Da oggi e fino al 29 marzo 2019 a Sulmona il festival Muntagninjazz nella sua edizione invernale. Dieci appuntamenti quindicinali, nello Spazio Pingue - Jazz, Cibus et Symposium, che, con la direzione artistica di Valter Colasante, affondano le radici nella tradizione musicale del paese e si elevano a simbolo di un territorio che fa della qualità la sua ricchezza. Dalle 20 musica jazz, esperienze gastronomiche e di intrattenimento grazie all'organizzazione della Destination Management Company (Dmc) Terre D'Amore. Non solo Jazz, ma anche cene a contatto con gli artisti che si tratterranno dopo il concerto con il pubblico. Stasera la cantautrice, attrice di teatro e autrice partenopea Flo Cangiano che presenterà i brani del suo "La Mentirosa". Nei venerdì successivi Danilo Rea, Peppe Servillo, Rimbaband e Qnu Quartet, Noreda Graves, Microband, Javier Girotto, Lorenzo Tucci Trio, per chiudere con gli artisti romani Controcorrente.