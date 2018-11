Rapina al bar, narcotizzato il titolare

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 23 NOV - In tre, con il volto coperto, ed armati hanno rapinato la scorsa notte il Bar Ferrari in piazza Fiume a Vasto Marina. Sono entrati nel locale all'1.30 ed hanno sorpreso il titolare di 69 anni alle spalle narcotizzandolo. Hanno così avuto modo di portar via denaro in contante contenuto nella cassa e numerosi 'Gratta e Vinci' per un importo complessivo stimato in 10mila euro. Durante la rapina è stato esploso anche un colpo di pistola, il bossolo è stato recuperato dai carabinieri della Compagnia di Vasto che stanno indagando sull'accaduto. A dare l'allarme una cliente, che ha incrociato uno dei tre rapinatori che si stava allontanando verso la vicina area parcheggio dell'ex stazione ferroviaria ed ha chiamato i due dei figli del titolare che abitano in appartamenti ubicati sopra il Bar Ferrari. Il titolare è stato trasferito in ambulanza all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' e non avrebbe subito violenze.