Incidenti stradali: Istat, tipologia e comportamenti errati

(ANSA) - PESCARA, 23 NOV - La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (71,8%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (1.075 casi, 16 vittime e 1.673 feriti), seguita dal tamponamento (492 casi, 9 decessi e 877 persone ferite). La tipologia più pericolosa è la fuoriuscita del veicolo (4,6 decessi ogni 100 incidenti), seguono lo scontro frontale (4,4) e l'investimento di un pedone (3,8). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media di 3,7 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (1,8 decessi).

Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per quasi il 18%.

Il tasso di mortalità standardizzato è più alto per gli ultrasessantaquattrenni (7,9 per 100mila abitanti). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 65,2% delle vittime e il 67,5% dei feriti in incidenti stradali, le persone trasportate il 18,8% dei morti e il 25,5% dei feriti, i pedoni il 15,9% dei deceduti e il 7% dei feriti. L'81,8% dei pedoni rimasti vittima di incidente stradale appartiene alla classe di età superiore ai 65 anni, mentre il 61,8% dei pedoni feriti ha più di 44 anni.

